GAZZETTA, Luiz Henrique stuzzicato dall'Italia: il punto

© foto di pietro.lazzerini

La Gazzetta dello Sport scrive che il Botafogo ha aperto alla cessione di Luiz Henrique e che il calciatore brasiliano è "stuzzicato" dall'Italia. Una trattativa definita fin da subito difficile, però i viola ci stanno provando seriamente provando a limare la distanza tra i 30 milioni di euro di richiesta del club di proprietà di John Textor e i circa 20 milioni a cui è disposta ad arrivare la Fiorentina. Nel mezzo ci sono anche altre offerte in particolare dalla Premier ma la partita è aperta, anche se il tempo è un fattore importante visto che il Botafogo vorrebbe chiudere quanto prima la cessione.

Il quotidiano conclude segnalando come Dodo sia scatenato sui social nel provare a convincere il compagno di Nazionale a venire a Firenze, ma come in fondo il vero protagonista sarà Rocco Commisso che dovrà decidere se sborsare una cifra monstre per il calciatore oppure virare su altri obiettivi.