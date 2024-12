GAZZETTA, Folorunsho-Viola entro la Befana: in chiusura

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Prestito Folorunsho, la chiusura è vicina". È uno dei titoli nelle pagine interne de La Gazzetta dello Sport, che afferma come sia sempre più sulla via del decollo la trattativa che dovrebbe portare Michael Folorunsho alla Fiorentina. Ci sono da definire nel dettaglio le cifre, ma l’accelerata è netta e l’operazione può essere chiusa già entro il giorno dell’Epifania, con i viola che sfrutteranno il match di sabato col Napoli per discutere ancora della questione. Nuovi contatti, fino alla chiusura, sono attesi nei prossimi giorni - scrive la Rosea -: la formula giusta sembra il prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni da versare a fine stagione.

Ci sono da limare dei dettagli e modalità di pagamento, però l’operazione sta procedendo a grandi passi. Da parte sua, Folorunsho ha già dato l'ok al trasferimento a Firenze, dove troverebbe maggior spazio rispetto all'attuale impiego al Napoli.