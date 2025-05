Corriere dello Sport, la posizione di Gud non ha senso: è troppo distante da Kean

Il Corriere dello Sport-Stadio, nelle pagine dedicate ai temi di casa Fiorentina, dedica ampio spazio ad un'analisi del rendimento non all'altezza delle aspettative di Albert Gudmundsson. La Fiorentina ha acquistato l'islandese per la sua qualità, i suoi colpi in fase offensiva, la capacità di determinare le partite con gol e asasist. Oggi però con Palladino l'ex Genoa viene sistematicamente a prendere il pallone in mediana dai piedi dei vari Fagioli, Mandragora, Adli. Guardando le hit maps della sua posizione in campo tra questa e la passata stagione si nota come in viola giochi molto più arretrato.

Nelle ultime 5 partite giocate da titolare, Celje, andata e ritorno con il Betis, Empoli e Cagliari, ha tirato solamente tre volte in porta (zero giovedì sera). Una conclusione ogni 147 minuti. Una cosa che non ha senso, soprattutto perché l'islandese quando ha calciato ha sempre trovato lo specchio della porta. Palladino deve intervenire perché nella propria metà campo Gudmundsson non serve. La Fiorentina ha bisogno dell'islandese vicino a Kean, per dialogare con lui.