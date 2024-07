CORR. SPORT, Idea Berardi se Nico viene ceduto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, il nome intramontabile per la Fiorentina per il reparto esterni rimane uno solo: Domenico Berardi. Il giocatore del Sassuolo potrebbe, come riporta il quotidiano, essere un'opzione in caso di addio di Nico González osservato speciale dell'Atalanta. Nella giornata di ieri, l’argentino ha dato il suo benestare per l’operazione che lo vedrebbe vestire i colori nerazzurri, anche se la distanza per ora è di 10 milioni di euro, con la Dea che potrebbe offrire una cifra attorno ai 30 milioni più bonus, mentre la richiesta viola parte da 40.

Non è un accordo imminente, dunque, ma in caso la trattativa dovesse prendere piede, i viola si cauteleranno con un altro profilo e qui torna di moda il nome di Berardi. Difficile la sua permanenza al Sassuolo in Serie B per Mimmo, che dietro alla punta nel 3-4-2-1 di Palladino potrebbe trovare la sua posizione ideale.