CORR. SPORT, Che crollo dei viola ad Empoli!

I due minuti tra il 42' e 44' sono costati caro alla Fiorentina e sulle pagine del Corriere dello Sport c'è ampio spazio per analizzare la gara del Castellani contro l'Empoli. La Fiorentina crea di più e passa grazie all'inarrestabile Vlahovic, poi non sfrutta le difficoltà dell'Empoli, che grazie ai cambi di Andreazzoli si risistema e riesce a rimontare nel giro di pochi secondi. La Fiorentina ha buttato via una partita che aveva in meno ed è successo anche per colpa di due imperdonabili leggerezze. Questo il commento del Corriere, che poi punta il dito anche sull'opposto effetto che hanno fatto le sostituzioni operate da Italiano rispetto a quelle del tecnico dell'Empoli. Se forse l'ingresso di Nico Gonzalez ha portato un po' più di dinamismo, i subentri di Castrovilli e Amrabat non sono stati certo positivi. C'è poi il capitolo difesa, crollata nel giro di un attimo per due leggerezze di Odriozola e Terracciano