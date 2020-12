COR. SPORT, Rocco è più consapevole, meno sereno

Fra un moscato e una camomilla - scrive il Corriere dello Sport - Rocco Commisso interviene dagli States. Il moscato è quello bevuto da lui per festeggiare il 3-0 contro la Juventus, la camomilla quella consigliata al "biondino", Pavel Nedved. Una battuta, ma anche diverse stangate con tanti schiaffi a chi lo critica in città nonostante i molti soldi spesi e a chi si oppone alla costruzione del nuovo stadio. Non solo: frecciate a Federico Chiesa e pure i complimenti alla squadra per il successo dello Stadium, nonché i ringraziamenti a tutti i tifosi viola. Un Commisso scatenato insomma e molto diverso dal primo giorno visto a Firenze, più consapevole, forse - secondo il quotidiano - meno sereno.