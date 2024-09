COR. SPORT, Con la Lazio si riparte da De Gea tra i pali

FirenzeViola.it

Nella difficile domenica di Bergamo è stato uno dei più positivi: nonostante tre gol subiti alla prima in A (uno dei quali, per alcuni addetti ai lavori, potrebbe non vederlo esente da colpe) David De Gea è una delle poche certezze della nuova Fiorentina. La scelta di portarlo a Firenze, nonostante la presenza di una sicurezza come Pietro Terracciano, si traduce nella volontà di consegnargli le chiavi della porta, anche contro la Lazio.

Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo cui domenica, al Franchi, sarà di nuovo lo spagnolo a difendere i pali della Viola: pure con la Lazio De Gea sarà chiamato a guidare una linea difensiva piena zeppa di insicurezze. Dai più giovani, come Pietro Comuzzo, agli esperti Ranieri, Biraghi, Quarta e Pongracic: tutti pendono dalle labbra dell'ex leggenda dello United.