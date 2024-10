COR.FIO., Kean sta bene. Pronta una maglia da titolare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Moise Kean, reduce da una lombalgia che gli ha impedito di giocare in Nazionale, è pronto a scendere in campo contro il Lecce. Come riporta il Corriere Fiorentino infatti, dopo alcuni giorni di terapie, l'attaccante nato a Vercelli ha ripreso ad allenarsi e sarà titolare domenica. Nelle scorse ore il suo tecnico Raffaele Palladino ha elogiato la sua professionalità e crescita, sottolineando l'importanza del suo contributo alla Fiorentina e al calcio italiano. Kean ha promesso almeno 15 gol per questa stagione e, pur mostrando buone prestazioni, cerca di ritrovare la via del gol in campionato.