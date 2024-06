COR. FIO, Ecco i dati sulla nuova capienza del Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sul Corriere Fiorentino spazio alla situazione stadio Franchi. Il quotidiano locale traccia mappa e capienza dell'impianto durante i lavori dei prossimi mesi. La capienza sarà di 24.786 spettatori, più di quanto previsto nella convenzione che scade nel 2025. Dai 43.118 posti a sedere non saranno dunque disponibili gli 11.642 della curva Fiesole, i 4.099 della Maratona (parterre compreso) e i 2.591 della Tribuna (parterre incluso). Questo, scrive il Corriere Fiorentino, è quanto emerge dai documenti del Comune di Firenze che nelle ultime settimane ha definito le aree di cantiere con le ditte che devono eseguire gli interventi. La capienza di quasi 25 mila posti è lorda, per la capienza netta si dovranno togliere le sedute a visibilità ridotta e le probabili «zone cuscinetto» al confine col settore ospiti dove in questi anni la questura non consentiva la presenza di spettatori per ragioni di sicurezza.

E a proposito del cosiddetto 'formaggino', ecco un'altra variabile. Sul tavolo ci sono due ipotesi: trasferire la zona deputata agli ospiti tra curva Fiesole e Maratona, oppure lasciarla (ridimensionata nella capacità che attualmente è di 2.867 spettatori) lato curva Ferrovia. La normativa stabilisce che il 5% delle sedute deve essere riservato agli ospiti, circa 1.200 vista la capienza ridotta. Ma, come accaduto a Bergamo, per le partite di serie A si potrebbe ottenere una deroga e ridurre la capacità.