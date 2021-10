GUERINI, Ora ACF tiri più che può il collo a Vlahovic

L'ex dirigente viola Vincenzo Guerini ha così parlato delle vicende di casa Fiorentina: "Prima di tutto voglio fare i complimenti a Italiano e la sua squadra, mi diverte vedere questa Fiorentina che mette paura a tutti e gioca sempre per vincere, in casa o fuori. La mentalità è cambiata rispetto agli ultimi anni. Il caso Vlahovic non ci voleva, ma bisogna prendere atto della realtà, le bandiere non esistono più ormai. Di calciatori che decidono loro il proprio destino puoi contarne sulle dita di una mano, la fa da padrone il dio denaro. In più ci sono questi stranieri che vengono in Italia solo per guadagnare tanto poi da altre parti. La società ha fatto un'offerta pesante, una roba esagerata per la Fiorentina, e non ha ricevuto nemmeno la soddisfazione di potersi mettere a un tavolo. Dispiace perché a Firenze è stato benvoluto e amato, gli hanno dato da bere, da mangiare e da dormire".

Vlahovic stile Montolivo ai suoi tempi?

"Ero appena arrivato e queste cose non le sapevo benissimo ma dal punto di vista dell'impegno e della professionalità, Montolivo ha dato tutto quello che aveva. L'annata è stata disgraziata ma non si è tirato indietro, nell'ultima partita era messo malissimo fisicamente ma andò comunque in campo".

La valutazione è eccessiva?

"Il calcio è impazzito. Va bene investire sul futuro, ma quello è sempre un'incognita. Adesso Vlahovic non vale tutti quei soldi, sono ipotetici... Sostengo che comunque la Fiorentina debba trarne il massimo profitto dalla vendita e usare lo stesso metro usato da lui nei confronti del club, tirare il collo più che può. Non parlo nemmeno più di quelli che baciano la maglia, ma bisogna tornare ad avere gente che voglia davvero la Fiorentina".