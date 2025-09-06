Dall'Islanda, Gudmundsson indisponibile per infortunio per la sfida alla Francia

Albert Gudmundsson non sarà disponibile per la sfida che l'Islanda giocherà a Parigi contro la Francia martedì sera. Il numero 10 della Fiorentina si è infortunato, dopo aver segnato la rete del 4-0, al al 66’ della sfida contro l'Azerbaijan. Come riferito dal commissario tecnico islandese Gunnlaugsson l'attaccante gigliato ha accusato una probabile distorsione alla caviglia, ma come riportato da Firenzeviola.it le su condizioni appaiono meno gravi del previsto. Tuttavia la federcalcio dell'Islanda ha annunciato che l'ex Genoa non potrà essere della partita martedì sera contro la Francia (match valevole per la seconda giornata del girone D di qualificazione ai mondiali americani della prossima estate).

Di seguito il comunicato: "Albert Gudmundsson non potrà essere con la nazionale A maschile nella prossima partita contro la Francia martedì a causa di un infortunio subito nella partita con l'Azerbaigian a Laugardalsvöllur venerdì sera. Non è stata presa la decisione se un altro giocatore sarà chiamato nel gruppo".