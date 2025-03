Gudmundsson non convince con l'Islanda: prende 5 nella sconfitta col Kosovo

Esce sconfitta l'Islanda nella gara di Nations League giocata ieri contro il Kosovo, persa per 2-1 dalla nazionale di Albert Gudmundsson. Una prova deludente degli uomini di Arnar Gunnlaugsson, usciti battuti a sorpresa anche con il numero delle 10 della Fiorentina in campo. L'ex Genoa è partito titolare alle spalle della prima punta, per poi essere sostituito al 65' dopo una prova al di sotto delle aspettative. Lo sottolinea oggi la stampa islandese, come si legge nelle pagelle della testata Visir.is:

Albert Gudmundsson, attaccante (5): "Non è riuscito a entrare nel ritmo della partita e a volte sembrava quasi perso. Quando ha ricevuto palla non è successo molto ed è chiaro che la nazionale islandese ha bisogno di qualcosa in più da Albert in vista della seconda partita di domenica. Sostituito al 65° minuto di gioco".