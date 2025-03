Gudmundsson è tornato. Ora è in grande spolvero, forse anche per il nuovo modulo

Nelle sue pagine odierne, La Gazzetta dello Sport ripercorre l'ultimo periodo di Albert Gudmundsson, finalmente in grande spolvero. Dopo aver aperto la stagione da infortunato, si era acceso negli scontri diretti in casa contro Lazio e Milan, decisi dai suoi gol, prima di fermarsi ancora a lungo per problemi fisici. Ora però, dopo aver timbrato consecutivamente con Panathinaikos e Juventus, è tornato al top e la Fiorentina ne sta beneficiando.

Forse anche per il nuovo modulo in cui l'ha incluso Palladino, quel 3-5-2 che tanto funziona e che lo sta portando a svariare in campo con maggiore libertà. Il suo meglio probabilmente a Firenze lo deve ancora dare, come si augura tutta la Fiorentina a partire dai tifosi. Intanto però, anche in una stagione travagliata come quella in corso, la Rosea ricorda che l'islandese forma con Kean la terza coppia d'attacco più prolifica del nostro campionato (solo Retegui-Lookman e Lautaro-Thuram hanno fatto meglio finora). La speranza è che il tandem viola, in primis con l'ex Genoa, sia solo all'inizio del suo picco di rendimento.