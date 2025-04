Gosens non è ancora guarito: il punto sulle condizioni dell'esterno viola

Non si respira più particolare ottimismo sulle condizioni e soprattutto sul recupero di Robin Gosens, ancora alle prese con un problema al ginocchio sofferto alla vigilia della partita contro l'Atalanta una settimana fa. Come raccolto da Firenzeviola.it, l'esterno tedesco - anche oggi al lavoro in maniera specifica al Viola Park, come confermato dal dg Ferrari nel prepartita - desta un po' di preoccupazione per il suo stato fisico. A questo punto pare improbabile un suo recupero per la sfida di Conference League contro il Celje, ma anche per la prossima di campionato contro il Parma Gosens resta in dubbio.