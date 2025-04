Gioia, paura e tante emozioni, finisce 2-2 la serata folle di San Siro: così apre La Nazione

"Si morde le mani la Fiorentina passata dalla gioia (assolutamente giustificata) dopo l'uno-due in 10 minuti contro un Milan molle, al pari incassato nella ripresa e la paura di andare gambe all'aria contro un Milan aggressivo e asfissiante. Alla fine, viola e rossoneri si sono divisi i due tempi di un match incredibile". Si apre così l'articolo de La Nazione che oggi commenta il pareggio per 2-2 andato in scena ieri sera a San Siro tra Milan e Fiorentina. Schierata in campo da Palladino con lo stesso modulo e gli stessi uomini che sei giorni prima avevano battuto l'Atalanta, la formazione viola dopo appena 10 minuti di gioco è già sul 2-0. Prima grazie ad un autogol di Thiaw propiziato da Gudmundsson e poi con il solito Kean che, su assist di Dodo, segna il suo 17° gol in questa Serie A, il primo in carriera alla "Scala del calcio". Milan colpito ma non affondato visto che al 23' trova la rete del 2-1 con Abraham. Prima della fine del primo tempo c'è spazio per un meraviglioso gol annullato a Ranieri per un precedente fallo di Parisi su Pulisic.

La ripresa si apre con un Milan che attacca a pieno organico e con un De Gea tornato nella sua versione super con tre interventi in rapida successione che salvano la porta viola. Il Milan trova il pareggio con Jovic su una disattenzione difensiva dei gigliati, poi sarà nel finale sarà Maignan a fare il supereroe su Kean. In chiusura Dodo fa saltare in piedi la panchina della Fiorentina ma Ayroldi ferma tutto per fuorigioco. Fra rimpianti e paura finisce 2-2.