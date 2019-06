GIANI A FV, Con Rocco che entusiasmo! I Della Valle...

Il Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani ha parlato così ai microfoni di FirenzeViola.it ai margini della finale del Calcio Storico Fiorentino tra Rossi e Bianchi: "Il fatto che il Magnifico Messere sia oggi il nuovo presidente della Fiorentina fa un effetto molto buono. Mi sembra che ci siano le basi per fare grossi investimenti, almeno queste sono state le mie prime impressioni proprio perché Commisso ha grande entusiasmo. Firenze è la Fiorentina, la Fiorentina è Firenze. Ed è bellissimo vedere il presidente della Fiorentina immergersi nello spettacolo dello sport che caratterizza il capoluogo toscano. Della Valle? I primi anni si sono calati eccome nella tradizione di Firenze. Il fallimento secondo le norme ci avrebbe fatto ripartire dalla terza categorie dilettante e ci sarebbero voluti tredici anni per tornare in Serie A, e invece grazie a me e il sindaco Domenici e anche a loro ripartimmo dalla C2 per poi tornare in A. In quel periodo ricordo il loro coinvolgimento, soprattutto di Diego Della Valle che in Serie C2 non si perdeva una partita. Della Valle hanno dato molto a Firenze hanno tenuto la squadra sempre in posizioni medio alte a parte nelle ultime due stagioni. Ora hanno venduto la società ad un uomo con grande entusiasmo e voglia di fare e oggi è un fatto simbolico che lui abbia il ruolo di Magnifico Messere. De Rossi? Anche se vi sono calciatori esperti che hanno maturato la loro esperienza in altri lidi ma hanno ancora voglia di giocare e di dare il loro contributo, io li vedo bene. Non dimenticherò mai l'impegno di Torricelli e la figura di Angelo Di Livio. E quindi anche un Daniele De Rossi nella Fiorentina non lo vedrei male".