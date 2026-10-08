Genoa-Fiorentina, Mastantuono sì o no? Decide Vanoli nelle prossime ore

In vista di Genoa-Fiorentina resta da capire quale sarà il destino di Franco Mastantuono. Del tema si occupa stamani il Corriere Fiorentino, scrivendo che il talento argentino scalpita, ma la scelta finale spetterà a Paolo Vanoli, alle prese con tempi strettissimi dopo il rientro dalla Nazionale. Il classe 2007 ha disputato l'ultima gara con l'Argentina nella notte tra martedì e mercoledì ed è arrivato a Firenze soltanto ieri sera: oggi, dunque, potrà tornare al Viola Park e avrà poco margine per allenarsi insieme ai compagni.

Per questo il tecnico potrebbe affidarsi a Marassi allo stesso undici visto nelle gare contro Venezia e Napoli, lasciando aperto soltanto il dubbio legato a Mastantuono. Qualora l'argentino partisse dalla panchina, la soluzione più probabile sarebbe Wilfried Gnonto, già pronto a dare la propria disponibilità per la ripresa. Restano poi da monitorare la possibile convivenza tra Oulaï e Fagioli e il momento di Atta e Gonçalves, ancora in attesa di trovare maggiore spazio.