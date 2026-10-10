FirenzeViola Genoa-Fiorentina, il primo tempo finisce 2-0: male Ranieri e compagni

Finisce 2-0 per il Genoa il primo tempo della gara contro la Fiorentina. Il rientro dei viola in campionato dopo la sosta per le Nazionali non è dei migliori, almeno per il momento, con la squadra di casa capace di indirizzare la partita già nei primi quindici minuti. I rossoblù sono infatti in vantaggio grazie alle reti segnate da Osmajic al 7’ e da Messias al 15’, due episodi che mettono subito in salita la gara per la formazione gigliata.

Male Luca Ranieri

In entrambi i casi non è esente da colpe Ranieri, protagonista di una prima parte di gara decisamente negativa e in cui ha mostrato diverse difficoltà. La sua prestazione, però, si inserisce in un quadro generale poco incoraggiante, con la maggior parte della squadra apparsa sottotono e incapace di reagire con la necessaria determinazione all'avvio aggressivo degli avversari.

Cambio di mentalità

La Fiorentina ha così bisogno di ritrovare ordine, concentrazione e maggiore incisività per provare a rimettere in discussione il risultato nella ripresa. Al rientro in campo servirà un atteggiamento completamente diverso, perché sarà fondamentale lasciarsi alle spalle un primo tempo deludente e dare un segnale concreto di reazione.