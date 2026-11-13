FirenzeViola -45 giorni al mercato invernale, il focus di FV sui primi obiettivi viola

Vi proponiamo quattro diversi approfondimenti sui primi nomi che aprono i rumors di calciomercato invernale intorno alla Fiorentina. Che per gennaio pensa a un centrocampista d'interdizione e a un difensore

1080 ore, sei settimane e tre giorni, una trentina di giornate lavorative o più semplicemente 45 giorni all'apertura ufficiale del calciomercato. Complice la sosta di campionato fanno già capolino rumors e prospettive della finestra invernale di trattative che i club di serie A hanno preferito anticipare a lunedì 28 dicembre 2026 (sfruttando il week-end precedente nel quale non si giocherà) con tanto di richiesta accolta dalla FIGC che aveva inizialmente fissato la data d'apertura del calciomercato per il 2 gennaio 2027.

Højbjerg, Torreira, il Samurai e Tiago Gabriel

In casa viola, ormai è noto, le priorità portano in primo luogo a centrocampo. Alla ricerca di un mediano in grado di garantire le due fasi che in estate era stato individuato, oltre ad altri profili tra i quali includere Lucas Torreira che tornerebbe volentieri a Firenze, nel danese del Marsiglia Pierre-Emile Kordt Højbjerg. Novità degli ultimi giorni Erik Noriega, nazionale peruviano (ma nato in Giappone e per questo soprannominato "Samurai") classe 2001 del Gremio, seguito anche dal Como. Ma pure in difesa si valutano diversi obiettivi, a cominciare dal portoghese Tiago Gabriel Coelho Oliveira.

Questa mattina Firenzeviola vi proporrà quattro focus sui nomi che hanno avviato la grande giostra del calciomercato anche intorno alla Fiorentina, a 45 giorni dal via ufficiale alle danze e nei quali c'è da scommettere su una crescita esponenziale dei nuovi obiettivi.