GALLI, Clausola Italiano alta? Con Ramadani...

L'ex portiere e dirigente viola Giovanni Galli ha parlato dell'attività viola, in particolare del futuro di Italiano dopo la notizia della clausola rescissoria nel contratto All'inizio si cerca di tutelarsi, come hanno fatto sia la Fiorentina che il tecnico. 10 milioni sono tanti ma Sarri, Conte e tanti altri sono stati pagati perciò sono clausole normali perché tutti vogliono vincolare tutti ma tutti vogliono anche essere liberi. Di fronte ad una società che ti valuta 10 milioni, non è poi semplice mettersi a sedere al momento del rinnovo. Il sentore l'ho avuto quando ha preso Ramadani. Un procuratore normale fa fatica a trovare un club per 10 milioni, Ramadani ha più facilità a giostrare questa cifra, mettendoci dentro giocatori eccetera. Spero ci sia una presa di posizione della Fiorentina per un allenatore che ha fatto bene ed ha riportato l'entusiasmo.

La sconfitta di Salerno? A Salerno vedere la squadra con questa arrendevolezza, ad un certo punto mi veniva da dire che la Salernitana se la sarebbe meritata in quei 10 minuti con corsa, applicazione tecnica e quant'altro.

La dirigenza poteva accorgersi del calo di tensione nei giorni precedenti? C'è da capire chi vive la quotidianità della squadra perché solo sul campo ti rendi conto se c'è intensità, concentrazione ecc. Vedere la prestazione di Torino e poi andare a Salerno era pericoloso perché si poteva portare dietro l'amarezza perché hai avuto un predominio con la Juve che poteva sminuire la Salernitana. Insomma non è stata preparata la partita, in tre giorni non è facile ricaricare le batterie.

Come vede l'Udinese? Udinese è una buona squadra con alcuni giocatori interessanti come Udogie e il mio pallino Deulofeu che avrei voluto avesse preso la Fiorentina. E' da livello Udinese? Sono giocatori internazionali, lui ha fatto un percorso anche in Premier ed ora ha raggiunto la sua maturità.