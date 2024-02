FROSINONE, Fuori casa non vince dal 2019...al Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Vincenzo Italiano ha chiesto ai suoi la massima attenzione contro il Frosinone che considera comunque una squadra che sta bene e rivelazione del campionato, sempre capace di mettere in difficoltà gi avversari. Il tecnico viola insomma non si fida certo dei numeri che vedono la squadra di Di Francesco a secco dei tre punti lontano dallo stadio "Stirpe" anche perché l'ultimo successo è costato caro proprio alla squadra viola anche se sulle panchine c'erano rispettivamente Pioli (il ko gli costò il posto) e Baroni.

Le statistiche dicono infatti che il Frosinone è una delle tre squadre (con Cagliari e Lecce) ancora a caccia della vittoria in trasferta in questo campionato; ma l’ultimo successo dei ciociari fuori casa in Serie A TIM è arrivato proprio sul campo della Fiorentina, il 7 aprile 2019, con gol decisivo di Daniel Ciofani al minuto 84° (1-0).