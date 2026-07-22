Obiettivi, Lucca si ferma nell'amichevole con l'Arezzo: problema alla caviglia

Obiettivi, Lucca si ferma nell'amichevole con l'Arezzo: problema alla cavigliaFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:20News
di Redazione FV

Problemi fisici per Lorenzo Lucca, centravanti del Napoli rientrato dal prestito al Nottingham Forest e entrato nel mirino della Fiorentina in questi giorni di mercato. L'attaccante, durante l'amichevole giocata stasera dai partenopei contro l'Arezzo, è uscito a causa di un problema fisico. Il centravanti è stato aiutato da due membri dello staff ad abbandonare il terreno di gioco e la sua situazione resta da monitorare per capire l'entità dell'infortunio. Per il giocatore, scrive TMW, si dovrebbe trattare di una distorsione alla caviglia destra.