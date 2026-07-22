Malagò: "Aquilani e Grosso hanno il coraggio di lanciare gli italiani. Sugli stadi per Euro 2032..."

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Giovanni Malagò, in un'intervista al presidente federale Giovanni Malagò a Cronache di Spogliatoio tra i tanti temi affrontati, oltre che di Nazionale e futuro ct, ha risposto anche su una domanda sugli stadi non prima di quella sui giovani allenatori italiani che si stanno affermando: "Sono contentissimo - afferma -. Cito ad esempio Aquilani che ha fatto un campionato di Serie B eccellente, così come Grosso che è andato alla Fiorentina. Hanno avuto il coraggio di lanciare i giocatori che sono stati l'ossatura non solo per l'Under 21 ma anche per la Nazionale maggiore".

In che modo cercherà di convincere il Governo nel favorire una legge per avere nuovi stadi?

"Parlerò di questo tema perché entro il 31 luglio dobbiamo compilare il dossier per l'individuazione dei nuovi stadi in vista di Euro 2032. Per questo dico che il CT è sì una priorità, ma gli Europei sono fondamentali per una questione di sviluppo. Una legge esiste, ma non è sufficiente per dare un boost all'accelerazione. Oramai siamo certi di avere un numero sufficiente per presentare alla UEFA un dossier con 5 stadi pronti e altri 8/10 che si agganceranno. Aggiungo una notizia: nel 2033 sarebbe bello poter portare gli Europei femminili, dove c'è una potenzialità enorme e abbiamo un gap moderno con i paesi anglosassoni".