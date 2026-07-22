Juventus-Kessie, i contatti continuano, ma i bianconeri devono prima cedere

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La Juventus continua a monitorare con attenzione la pista che porta a Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, attualmente svincolato dopo l'esperienza all'Al Hilal, avrebbe manifestato il proprio gradimento per un ritorno in Italia e starebbe aspettando una mossa concreta del club bianconero. Lo scrive Tuttomercatoweb.com, facendo il punto sulla situazione del classe '96, cercato la scorsa estate anche dalla Fiorentina.

I contatti tra le parti proseguono e resta da colmare una distanza dal punto di vista economico, ma la sensazione è che un accordo possa essere trovato nelle prossime settimane. Al momento, però, la Juventus non può accelerare sull'operazione: prima di investire su Kessie, la dirigenza dovrà sfoltire il centrocampo e liberare spazio nel monte ingaggi.

Le priorità in uscita riguardano soprattutto Arthur, Douglas Luiz e Teun Koopmeiners, tutti giocatori che non rientrerebbero nei piani di Luciano Spalletti per la prossima stagione. Soltanto dopo aver definito alcune cessioni, Giovanni Carnevali e Ricky Massara potranno affondare il colpo per l'ex Milan e Barcellona, che nel frattempo resta alla finestra in attesa di sviluppi.