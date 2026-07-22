Né Fiorentina né Roma, Garnacho finirà all'Aston Villa: c'è l'accordo tra club

Né Fiorentina né Roma, Garnacho finirà all'Aston Villa: c'è l'accordo tra clubFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:30News
di Redazione FV

Alejandro Garnacho è entrato nell'orbita serie A solo di passaggio. Il giocatore del Chelsea valutato anche dalla Roma era stato offerto alla Fiorentina ma alla fine resterà in Premier. Come riporta anche Fabrizio Romano il Chelsea e l'Aston Villa hanno raggiunto l'accordo per un prestito con diritto di acquisto che diventerà obbligo. L'Aston Villa infatti coprirà lo stipendio di Garnacho previsto per acquistarlo a titolo definitivo dal giugno 2028.