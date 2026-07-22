L'ex obiettivo Arokodore nel mirino del Genoa: sfida con l'Ajax

L'ex obiettivo Arokodore nel mirino del Genoa: sfida con l'AjaxFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:45News
di Luciana Magistrato

L'attaccante nigeriano del Wolverhampton, Tolu Arokodare, è stato ad un passo dalla Fiorentina che poi però ha occupato l'ultimo slot da extracomunitario con Oulai. Il giocatore, che ha vissuto anche momenti di tensione con il suo club che non lo vuole far allenare in gruppo, potrebbe comunque finire lo stesso in serie A. Il Genoa - come riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano - si è infatti inserito nella corsa al giocatore, sfidando l'Ajax che lo sta seguendo da tempo.