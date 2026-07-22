L'ex obiettivo Arokodore nel mirino del Genoa: sfida con l'Ajax
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L'attaccante nigeriano del Wolverhampton, Tolu Arokodare, è stato ad un passo dalla Fiorentina che poi però ha occupato l'ultimo slot da extracomunitario con Oulai. Il giocatore, che ha vissuto anche momenti di tensione con il suo club che non lo vuole far allenare in gruppo, potrebbe comunque finire lo stesso in serie A. Il Genoa - come riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano - si è infatti inserito nella corsa al giocatore, sfidando l'Ajax che lo sta seguendo da tempo.
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Giornalista di Firenzeviola e voce di Radiofirenzeviola per la quale interviene nel corso di "Viola Amore Mio" con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini, collabora anche con Tuttosport e il Corriere Fiorentino, da sempre attenta al mercato è l'anima battagliera della redazione
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Mario TeneraniParatici ama la costruzione dal basso… Fatte difesa e mediana, ora tocca all’attacco. Bakayoko top, ma attenzione a Cancellieri. Sogno Garnacho, Koleosho resta una chance
Niccolò SantiOulai sì, no, forse: cronaca di un depistaggio sfacciato. Ora l’offensiva per Bakayoko. La Roma spinge forte su Dodo. Fortini piace al Torino. La Fiorentina ha chiesto Joao Mario alla Juve
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