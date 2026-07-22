Sabatini elogia Grosso: "È pronto per fare il grande salto e la Fiorentina lo è"

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Intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, il direttore Walter Sabatini ha detto la sua su Fabio Grosso, nuovo allenatore della Fiorentina. Queste le sue parole: "Da chi mi aspetto un lavoro importante? Da Fabio Grosso, come già ha fatto nella sua storia. Ha vinto il campionato di Serie B, poi anche lo scorso anno ha fatto bene. E' uno di quelli pronti per il grande salto e la Fiorentina lo è".