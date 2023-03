FONTANA A RFV, Seguo Martinelli e Vannucchi: top

FirenzeViola.it

L'ex portiere di Atalanta, Palermo e Inter Alberto Fontana ha parlato a Radio Firenzeviola di vari temi, concentrandosi soprattutto sulla questione estremo difensore dopo l'infortunio di Sirigu: "Io conosco Totò dai tempi di Palermo e mi auguro che possa tornare il prima possibile. Sicuramente l'infortunio è pesante e anche per la Fiorentina perdere il dodicesimo è un problema. Terracciano garantisce molto e nei giovani ce ne sono di interessanti, Martinelli e Vannucchi su tutti: li seguo e penso che potranno tornare molto utili. Ma la perdita di un portiere esperto come Sirigu è veramente brutto. La Fiorentina ha un grande settore giovanile anche per quanto riguarda i portieri, ha ragazzi che potranno diventare importanti. Poi questo ruolo è particolare, bisogna andare a piccoli passi. Far giocare un giovane qualche minuto è un conto, dargli tutta la responsabilità sulle spalle un altro".

La prossima partita contro l'Inter?

"La Fiorentina sta bene, quindi non sarà una gara facile per nessuna delle due squadre. I risultati danno certezze, ora la Viola è in salute e quindi sarà una partita da seguire".