La Fiorentina vuole Tiago Gabriel, Bucchioni: "25 mln, ma Paratici ci prova"

La Fiorentina segue Tiago Gabriel. La notizia è iniziata a circolare nei giorni scorsi e vede la società viola pronta a fare sul serio nel mercato di gennaio, quando il difensore del Lecce diventerà probabilmente un obiettivo concreto per rafforzare la difesa di Vanoli. A tornare sul tema è Enzo Bucchioni, nell'editoriale che appare come tutti i lunedì su Tuttomercatoweb.com: "Alla ricerca di un difensore dopo aver scoperto che Viery ha bisogno di tempo, gli occhi sono caduti su Tiago Gabriel, 22 anni, centrale del Lecce.

La richiesta è molto alta, sopra i venticinque milioni, ma Paratici ci vuol provare anche perchè il procuratore del giocatore è il famoso Mendes, quello di Ronaldo, ma anche quello di Goncalves. Tiago Gabriel, pagato un milione e mezzo, è l’ultimo capolavoro di Corvino. Forse andava visto un po’ prima, nel Lecce già l’anno scorso aveva fatto un campionato di alto livello".