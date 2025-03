Fiorentina, una notte che ci voleva. Ma con la Juventus non riaffiori la paura

Per commentare la vittoria della Fiorentina con annesso passaggio del turno in Conference League contro il Panathinaikos, il Corriere Fiorentino scrive che ci voleva una notte così per cancellare gli schiaffi di Atene e riprendere il cammino bruscamente interrotto da una serie di prestazioni scialbe sia in campionato che in coppa.

L'avventura nella competizione europea continua in attesa della serata di domenica, quando al Franchi arriverà la Juventus di Thiago Motta. La Fiorentina sarà sicuramente più stanca, sottolinea il quotidiano, ma se la partita di ieri è stata davvero la svolta che auspicava Palladino, l'entusiasmo e l'autostima spingeranno i viola anche nel big match delle 18.

Sarà importante però non far riaffiorare la paura come accaduto anche con il Pana ieri sera, in un secondo tempo di sofferenza. Nei quarti di Conference League la Fiorentina affronterà i semisconosciuti sloveni del Celje. Pubblico e squadra hanno festeggiato anche per scaricare la tensione di questi giorni. Ora però c’è la Juve: la prova del nove di questo nuovo inizio viola