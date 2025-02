Fiorentina scatenata a gennaio. Per il Corriere dello Sport è un mercato da 7

Finito il mercato è tempo di analisi, considerazioni e perché no, anche di voti. Il Corriere dello Sport-Stadio, dà un sette al lavoro svolto da Daniele Pradè e Roberto Goretti in entrata ed in uscita, che la mette alle spalle soltanto di Milan e Como, a cui il quotidiano dà 7,5. Questo il commento: "I movimenti di Pradè sono adeguati alle esigenze di Palladino.

Folorunsho ha già preso il posto di Bove con un inizio più che incoraggiante, Fagioli è il last minute, Ndour renderà più ricco il centrocampo sul piano dinamico, Pablo Marì darà una mano in difesa quando, con la Conference League, aumenteranno gli impegni. L’unica cessione pesante è quella di Kayode al Brentford, anche se in questa stagione non ha avuto spazio a Firenze".