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Fiorentina-Sassuolo 0-0 al 45': ritmi balneari e qualche errore sotto porta

Fiorentina-Sassuolo 0-0 al 45': ritmi balneari e qualche errore sotto portaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 13:19Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Fiorentina e Sassuolo vanno all'intervallo sullo 0-0. E per quanto visto sul campo non è una notizia: ritmi balneari in questo lunch-match della trentaquattresima di Serie A, partenza soft, dal 20' in poi un paio di occasioni per la Fiorentina, la prima sul bel colpo di tacco di Albert Gudmundsson su cui Turati risponde presente, la seconda con una conclusione da pochi passi che Manor Solomon spedisce sul fondo.

Viola pericolosi soprattutto sulla catena di destra con Dodo e Jack Harrison, mentre sulla sinistra Balbo soffre a tratti l'uno contro uno con Volpato, tra i migliori dei neroverdi. Nessuno grosso squillo dopo 45', la speranza è che la ripresa regali ritmi più alti.