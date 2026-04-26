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Fiorentina-Sassuolo 0-0: i viola sprecano in ripartenza il vantaggio

Fiorentina-Sassuolo 0-0: i viola sprecano in ripartenza il vantaggio
Oggi alle 13:42Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Break della Fiorentina al 5' della ripresa: Sassuolo sbilanciato per un calcio d'angolo a favore e ripartenza azionata da Solomon, che manda nello spazio Dodo, due contro due per il brasiliano e Gudmundsson contro gli ultimi due difensori neroverdi, Dodo entra in area e tocca per il rimorchio di Solomon, che intercetta per poco un pallone che schizza verso Gudmundsson, il tentativo dell'islandese (che era in fuorigioco) viene stoppato dall'uscita di Turati. Tutto vanificato, l'impressione è che questa ripartenza poteva e doveva essere gestita meglio.