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Fiorentina-Sassuolo 0-0, destro dai 25 metri di Comuzzo fuori di poco

Fiorentina-Sassuolo 0-0, destro dai 25 metri di Comuzzo fuori di pocoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 14:20Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Uno 0-0 che pare scritto (lo pareva cinque minuti dopo il fischio d'inizio) viene messo in discussione dal più insospettabile dei ventidue in campo, Pietro Comuzzo: il centrale della Fiorentina avanza fino alla trequarti, non vede né compagni né pressione avversaria e prova il colpo della domenica, destro da quasi trenta metri che parte molto bene e finisce a lato di non moltissimo rispetto alla porta di Turati. Applausi del Franchi, che non ha visto molto di meglio in questo primo pomeriggio di calcio.