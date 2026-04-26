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Fiorentina-Sassuolo 0-0, destro dai 25 metri di Comuzzo fuori di poco
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Uno 0-0 che pare scritto (lo pareva cinque minuti dopo il fischio d'inizio) viene messo in discussione dal più insospettabile dei ventidue in campo, Pietro Comuzzo: il centrale della Fiorentina avanza fino alla trequarti, non vede né compagni né pressione avversaria e prova il colpo della domenica, destro da quasi trenta metri che parte molto bene e finisce a lato di non moltissimo rispetto alla porta di Turati. Applausi del Franchi, che non ha visto molto di meglio in questo primo pomeriggio di calcio.
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