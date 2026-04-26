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Fiorentina-Sassuolo 0-0: anche Balbo alza bandiera bianca. Ranieri spostato a sinistra

Fiorentina-Sassuolo 0-0: anche Balbo alza bandiera bianca. Ranieri spostato a sinistra
Oggi alle 14:07Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Prosegue l'emergenza in casa Fiorentina. Luis Balbo, lanciato dal 1' per la prima volta in Serie A anche per l'assenza di Fabiano Parisi e Robin Gosens, al 73' si accascia a terra e, dopo un breve consulto coi medici entrati in campo, Paolo Vanoli decide di sostituirlo. Al suo posto Pietro Comuzzo, che va a ricoprire il ruolo di centrale a fianco di Daniele Rugani, con Luca Ranieri che passa come esterno basso a sinistra.