Serie A, la classifica aggiornata: Fiorentina ora a +9 sulla Cremonese
Lo 0-0 di Firenze porta la Fiorentina ormai ad un passo dalla salvezza anche aritmetica. Allungato di un punto il distacco sulla Cremonese terzultima, ora a 9 punti di distanza a 4 partite dal termine del campionato. Il punto ottenuto contro il Sassuolo permette dunque alla squadra di Vanoli di fare un piccolo passo in avanti e allontanarsi anche dal Cagliari pur con una partita in più. Questa la classifica aggiornata di Serie A:
Inter 78 (33 partite giocate)
Napoli 69 (34)
Milan 66 (33)
Juventus 63 (33)
Roma 61 (34)
Como 58 (33)
Atalanta 54 (33)
Bologna 48 (34)
SS Lazio 47 (33)
Sassuolo 46 (34)
Udinese 43 (33)
Parma 42 (34)
Torino 40 (33)
Genoa 39 (33)
Fiorentina 37 (34)
Cagliari 33 (33)
Lecce 29 (34)
Cremonese 28 (34)
Verona 18 (34)
Pisa 18 (34)
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