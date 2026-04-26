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Fiorentina-Sassuolo 0-0: ci prova Harrison, tiro strozzato e sul fondo
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La Fiorentina sfonda sempre sulla destra, con Dodo e Jack Harrison: il primo mette in mezzo un cross teso su cui interviene Turati, che respinge, pallone che rimane in area e capita sui piedi dell'inglese che, scoordinato, ciabatta col sinistro. Pallone sul fondo e Fiorneitna-Sassuolo che rimane 0-0 al 41'.
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Copertina
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