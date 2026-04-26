Dagli inviati

Fiorentina-Sassuolo 0-0: Pinamonti beffa Balbo ma colpisce il palo

Fiorentina-Sassuolo 0-0: Pinamonti beffa Balbo ma colpisce il paloFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:50Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

La prima grossa occasione da gol del Sassuolo arriva al 57':  Laurienté, dal vertice destro dell'area di rigore, scodella sul secondo palo un pallone su cui Pinamonti anticipa Balbo; l'ex Genoa gira di prima in porta e da pochi passi colpisce il palo esterno. Due minuti dopo ci prova invece Volpato, conclusione a giro dal limito, De Gea si distende alla sua sinistra e blocca. La squadra di Fabio Grosso sta mettendo in difficoltà quella di Paolo Vanoli in questo inizio di ripresa.