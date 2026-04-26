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Fiorentina-Sassuolo 0-0: Pinamonti beffa Balbo ma colpisce il palo
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La prima grossa occasione da gol del Sassuolo arriva al 57': Laurienté, dal vertice destro dell'area di rigore, scodella sul secondo palo un pallone su cui Pinamonti anticipa Balbo; l'ex Genoa gira di prima in porta e da pochi passi colpisce il palo esterno. Due minuti dopo ci prova invece Volpato, conclusione a giro dal limito, De Gea si distende alla sua sinistra e blocca. La squadra di Fabio Grosso sta mettendo in difficoltà quella di Paolo Vanoli in questo inizio di ripresa.
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