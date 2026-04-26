Dagli inviati
Fiorentina-Sassuolo 0-0: primi cambi di Vanoli, Mandragora esce contrariato
FirenzeViola.it
Paolo Vanoli cambia al 66': prime sostituzioni per la Fiorentina, con un piccolo giallo, visto che al momento del doppio cambio la lavagnetta ha mostrato il numero quarantaquattro, quello di Nicolò Fagioli, con immediata reazione rumorosa e contrariata dei 21mila del Franchi (e dello stesso Fagioli). Si tratta però solo di un errore, a uscire è Rolando Mandragora - anche lui non contentissimo della decisione di Vanoli, che lo segue e prova a spiegare i motivi della scelta, con un gesto di intesa finale tra i due -, dentro Giovanni Fabbian; fuori anche Jack Harrison, al suo posto Jacopo Fazzini.
Pubblicità
Primo Piano
Gli occhi del Franchi sulle panchine di Fiorentina e Sassuolo, la partita è lì. Futuro tra rivoluzioni e primi nomi dall'estero, piacciono Moscardo e Koleoshodi Tommaso Loreto
Le più lette
3 Fiorentina-Sassuolo, le probabili formazioni: Piccoli rischia il forfait, sorpresa Gud falso nove. Torna Solomon, dietro c'è Rugani
4 Gli occhi del Franchi sulle panchine di Fiorentina e Sassuolo, la partita è lì. Futuro tra rivoluzioni e primi nomi dall'estero, piacciono Moscardo e Koleosho
Copertina
Alberto PolverosiFiorentina, conta tanto la partita col Sassuolo: per il presente per la salvezza, il futuro per il mercato, il gioco per non ripetere la tristezza di Lecce
Luca CalamaiCaso allenatore: Paratici vuole Grosso, altri dirigenti Vanoli e i tifosi Sarri. La scelta dell'allenatore una guerra di potere? Idea Dragusin. Fagioli deve restare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com