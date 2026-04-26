Dagli inviati

Fiorentina-Sassuolo 0-0: primi cambi di Vanoli, Mandragora esce contrariato

Fiorentina-Sassuolo 0-0: primi cambi di Vanoli, Mandragora esce contrariatoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 13:59Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Paolo Vanoli cambia al 66': prime sostituzioni per la Fiorentina, con un piccolo giallo, visto che al momento del doppio cambio la lavagnetta ha mostrato il numero quarantaquattro, quello di Nicolò Fagioli, con immediata reazione rumorosa e contrariata dei 21mila del Franchi (e dello stesso Fagioli). Si tratta però solo di un errore, a uscire è Rolando Mandragora - anche lui non contentissimo della decisione di Vanoli, che lo segue e prova a spiegare i motivi della scelta, con un gesto di intesa finale tra i due -, dentro Giovanni Fabbian; fuori anche Jack Harrison, al suo posto Jacopo Fazzini.