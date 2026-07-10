Dagli inviati Fiorentina, Robin Gosens è arrivato al Viola Park: ecco le immagini

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Uno dei temi della giornata di ieri, oltre a quello ovviamente legato all'arrivo a Firenze tra il clamore e lo stupore generale di Arthur Atta, pagato oltre 25 milioni di euro e preso dall'Udinese, è stato certamente quello legato alla notizia della non convocazione per il ritiro al Viola Park di Robin Gosnes. Tornato a Firenze da qualche giorno il tedesco è stato escluso dai convocati per motivi di mercato. Il pressing dello Schalke 04 ha infatti già convinto la Fiorentina a dire addio al laterale ex Inter e Atalanta, lui invece è molto più dubbioso e prende tempo. Il club sin dalla giornata di ieri, quando è trapelata la notizia, ci ha tenuto a specificare che Gosens non è fuori rosa ma che semplicemente la società ha preso questa decisione per capire quali saranno gli sviluppi di mercato.

Intanto però la novità di oggi è che il calciatore è arrivato da poco proprio al Viola Park per sostenere i consueti test fisici di inizio stagione, in attesa ovviamente di capire i futuri sviluppi della vicenda. Queste le immagini del suo arrivo: