Calciomercato Fiorentina, anche Kospo verso la non convocazione al ritiro: su di lui c'è il Sassuolo

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Non solo Robin Gosens, un altro giocatore che sarà escluso dal ritiro della Fiorentina al Viola Park è il giovane Eman Kospo: ecco il motivo

Eman Košpo, difensore bosniaco classe 2007 arrivato la scorsa estate dal Barcellona e tra i protagonisti dellla Fiorentina Primavera di Galloppa campione d'Italia nella scorsa stagione, potrebbe salutare dopo appeba un anno passato a Firenze. Il giocatore infatti non rientra nel progetto tecnico della nuova Fiorentina tragata Fabio Grosso e per questo, come appreso dalla nostra redazione, non sarà convocato per il ritiro.

Per lui dunque si profila una cessione, che potrebbe anche essera a titolo definitivo e non solo in prestito. A Kospo le pretendenti non mancano. In Italia il suo profilo è seguito da un paio di club di Serie A e da diverse società di Serie B. Tra le più interessate c'è il Sassuolo, che potrebbe individuare in lui il sostituto di Tarik Muharemovic, destinato a lasciare i neroverdi. Anche all'estero la situazione è da seguire. Dalla Spagna, tra i vari club sul ragazzo, si registra l'interesse del Real Betis, mentre in Svizzera più club sarebbero pronti a riportarlo nel Paese in cui è cresciuto calcisticamente, dopo aver percorso tutta la trafila delle nazionali giovanili elvetiche prima di scegliere definitivamente la Bosnia. Infine, nelle ultime settimane, il suo entourage avrebbe ricevuto anche alcuni sondaggi provenienti dalla Croazia.