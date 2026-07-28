Dagli inviati Video FV: Comuzzo atterrato a Peretola. Pronto per andare al Toro

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Comuzzo è atterrato in questi minuti a Peretola dopo aver lasciato il ritiro in UK. Il difensore è pronto per trasferirsi al Torino

Pietro Comuzzo è appena arrivato all'aeroporto di Peretola dopo aver lasciato il ritiro della Fiorentina in Inghilterra. Il difensore è pronto a iniziare la sua nuova avventura con il Torino, club con cui definirà nelle prossime ore gli ultimi dettagli prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore granata. Dopo la chiusura della trattativa tra i due club, Comuzzo si trasferirà alla corte del Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro.

Il piano per Comuzzo

Un'operazione studiata per permettere al giovane centrale di trovare maggiore continuità e accumulare esperienza in Serie A, mantenendo però aperta la possibilità per la Fiorentina di monitorarne la crescita e valutarne il futuro. Il classe 2005 lascia quindi momentaneamente il mondo viola dopo essere cresciuto nel settore giovanile e aver conquistato spazio in prima squadra, pronto a mettersi alla prova con una nuova maglia e una nuova sfida professionale.

Di seguito le immagini di Comuzzo atterrato all'aeroporto raccolte da FirenzeViola.it: