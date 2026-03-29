Fiorentina Femminile, addio anche alla Coppa Italia: le viola ko per 2-1 con la Juve

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Finisce male l'avventura della Fiorentina Femminile in Coppa Italia. Le ragazze viola infatti, nella semifinale di ritorno contro la Juventus giocata a Biella, hanno perso 2-1 e in virtù del ko ottenuto anche all'andata al Viola Park (0-2 per la formazione bianconera) hanno dovuto dire addio alla competizione all'ultimo atto prima della finale, che dunque sarà giocata tra la Juventus e la Roma, che oggi ha superato 2-1 in trasferta l'Inter.

A decidere la sfida la doppietta della bianconera Capeta (al 9' e al 52') mentre a salvare l'onore della formazione di Pinones Arce ci ha pensato al 63' Omarsdottir. Adesso per le viola l'unica competizione ancora da portare in fondo resta il campionato, anche se pure in Serie A la Fiorentina non è messa bene: la squadra infatti è sesta, a -3 dalla zona Champions, con però Lazio e Napoli in forte concorrenza.