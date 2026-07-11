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Foto e video, David De Gea lascia il Viola Park dopo i test atletici

Foto e video, David De Gea lascia il Viola Park dopo i test atletici
Oggi alle 14:18Primo Piano
di Redazione FV
fonte dalla nostra inviata al Viola Park, Luciana Magistrato

Anche David De Gea era al Viola Park per sostenere le classiche visite mediche pre-ritiro. Il portiere spagnolo è uscito in questi minuti dal centro sportivo dopo essersi sottoposto agli esami di rito, salutando con un sorriso da dentro la sua vettura. L'inizio ufficiale della preparazione estiva è sempre più vicino, motivo per cui i vari giocatori si sono presentati pure questa mattina a Bagno a Ripoli per effettuare i test atletici. Queste le immagini realizzate dall'inviata di FirenzeViola.it al Viola Park: