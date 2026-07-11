La Fiorentina guarda in casa Real, TMW: "Piace Thiago Pitarch"

La Fiorentina guarda in casa Real, TMW: "Piace Thiago Pitarch"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

La Fiorentina guarda in casa Real Madrid. E non solo per Victor Valdepenas: secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb.com i viola sono molto interessati anche a Thiago Pitarch. Centrocampista classe 2007 che in Spagna in diversi hanno già battezzato come 'nuovo Nico Paz', Pitarch si è messo in mostra in questa stagione scendendo in campo 16 volte con la prima squadra e disputando anche tre gare da titolare in Champions League.

La situazione: nessuna trattativa 

Al momento non c'è una vera e propria trattativa, ma una semplice richiesta di informazioni da parte del club viola. Lo stesso giocatore si sta guardando attorno, consocio che potrebbero arrivare diverse offerte allettanti.