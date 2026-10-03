Dagli inviati Ferrari e il cambio di Grosso: "Lo scorso anno a novembre era già tutto compromesso"

Il direttore della Fiorentina Alessandro Ferrari dal palco del Festival di Trento ha parlato anche del cambio di Fabio Grosso dopo solo tre partite di campionato.

Uno shock perdere 3 partite? Per quello non avete aspettato con Grosso? "Sono decisioni che bisognava prendere, prendendosi delle responsabilità, abbiamo cercato una linea che potesse dare fiducia ai ragazzi ed all'ambiente. L'anno scorso siamo giunti a questa decisione verso novembre quando la situazione erà già molto compromessa. Quest'anno pensiamo di poter fare un campionato diverso e non vogliamo avere nessun alibi per quello che possiamo fare. Nel calcio queste cose succedono, ci sono tempi giusti o sbagliati, ma purtroppo succedono".

Rileggi qui tutte le parole del direttore generale