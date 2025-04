Ferrari a DAZN: "Kean? Non dipende solo da noi. Con Adli parleremo"

Dopo Sky, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato anche a DAZN, ripartendo da una valutazione sulla stagione viola con Palladino: "Abbiamo lavorato bene fin dall'inizio con lui, Commisso ci ha dato una mano sulle operazioni e a gennaio in maniera importante. Siamo qui a giocarci una partita molto difficile".

Cosa può dire su Kean?

"Mi rifaccio alle parole del presidente, siamo molto contenti del ragazzo poi troveremo una soluzione che speriamo vada bene. Come sapete queste situazioni non dipende solo da una parte. Siamo contenti di lui come di altri, cercheremo di fare sempre meglio".

Adli deve fare qualcosa in più?

"Stava facendo molto bene poi ha avuto un infortunio in allenamento. Per fortuna ora è di nuovo al meglio. Fuori dal campo è un ragazzo eccezionale, ci aspettiamo tanto da lui. Lo rivedremo in campo e ci sarà sicuramente occasione per fare due parole con lui sul riscatto".