Fazzini a seguire il fratello campione d'Europa. Che spiega: "Jacopo a Firenze si farà apprezzare"

La Nazionale Italiana di beach soccer è campione d'Europa. Gli Azzurri, sulla sabbia di Viareggio, domenica scorsa hanno avuto la meglio della Spagna nella finale del torneo continentale e a seguire la partita c'era anche Jacopo Fazzini. Il fantasista della Fiorentina era sugli spalti (immortalato da FirenzeViola) a seguire infatti il fratello Tommaso, che dopo il successo ha parlato ai taccuini del Corriere Fiorentino: "Vincere davanti alle persone più care è stato qualcosa di speciale, nel 2023 ad Alghero c’era solo mio padre. Una carica incredibile, lo stadio pieno, oltre 2mila tifosi a sostenerci".

Queste invece le parole sul fratello Jacopo, presente a vederlo: "Ci ha fatto i complimenti. Ha visto un gruppo unito, siamo sempre pronti a darci una mano. La Fiorentina? A Firenze è stato accolto benissimo. Come dice mia madre, l’importante è che venga apprezzato prima di tutto come persona, e poi come calciatore. Ma su questo non ho dubbi".