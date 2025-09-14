FirenzeViola Anche Fazzini a seguire la finale degli Europei di beach soccer a Viareggio: la foto di FV

vedi letture

L’Italia ha vinto gli Europei 2025 di beach soccer, travolgendo la Spagna con un perentorio 8-5 nella finale andata in scena sulla sabbia di Viareggio. La nostra Nazionale si era presentata all’atto conclusivo dopo aver primeggiato nel girone (successi contro Francia, Portogallo e Bielorussia) e aver regolato l’Ucraina in semifinale, oggi ha tramortito le Furie Rosse in un incontro di grande spessore tecnico e di enorme pathos.

Tra i presenti alla sfida anche il centrocampista della Fiorentina Jacopo Fazzini, che è andato a seguire dal vivo il fratello Tommaso (calciatore e capitano della Nazionale azzurra di beach soccer) e che è stato immortalato da Firenzeviola.it in questo scatto: