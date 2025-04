Fagioli, pochi rischi sul caso scommesse. E la Fiorentina non ha dubbi: lo acquisterà

Anche la Repubblica (ed. Firenze) torna sulla questione Nicolò Fagioli e si concentra sul momento che sta vivendo il centrocampista della Fiorentina. A livello giudiziario, dopo la nuova fuoriuscita di notizie sul suo conto per la nota vicenda dello scandalo scommesse, il quotidiano precisa che da un punto di vista sportivo il classe 2001 è già stato punito con una squalifica di sette mesi, previo patteggiamento, e con altri cinque mesi di pene accessorie, rimanendo fuori dai campi dall’ottobre del 2023 e al maggio del 2024.

Per il principio del ne bis in idem, cioè che una persona non può essere processata due volte per lo stesso fatto, Fagioli rischia sportivamente poco, a meno che dagli atti della nuova inchiesta emergessero gli estremi per un’omessa denuncia tali da far dichiarare errato l’esito del primo processo. Per aver giocato su piattaforme illegali e per essere stato collettore di scommettitori da un punto di vista penale il centrocampista viola rischia un’ammenda. Ciononostante, Fagioli è considerato al centro del progetto futuro e se non scatterà l’obbligo di riscatto garantito con la qualificazione in Europa da parte della Fiorentina, la società verserà comunque alla Juve i 13,5 milioni più 2,5 di bonus necessari per acquisire il cartellino del giocatore - scrive l'edizione odierna del quotidiano locale -.